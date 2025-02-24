Didim Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Konseri

Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek Türk Halk Müziği Konseri düzenledi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in sanatın ve kültürün başkenti olma hedefini vurguladı.

24.02.2025 09:21  Güncelleme: 10:38
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(AYDIN)- Didim Belediyesi, Türk Halk Müziği Konseri düzenledi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kentimizi sanatın ve kültürün başkenti yapacağız, bu yolda hiç durmadan çalışacağız" dedi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen konsere  Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cansu Yanaşık, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, yerel sanatçıların performansı büyük alkış aldı. Konsere katılan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bu akşam Didim'de kültür ve sanatın gücünü bir kez daha hissettik. Gençlik Merkezi'mizde düzenlediğimiz Türk Halk Müziği Konseri'nde yerel sanatçılarımız sahne aldı, yüreğimize dokunan ezgilerle hep birlikte türkülere eşlik ettik. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve sahne alan kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kentimizi sanatın ve kültürün başkenti yapacağız, bu yolda hiç durmadan çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika

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