Didim Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN)- Didim Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay,"İlçemize yeni yollar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların konforlu ve modern yollarda ulaşımlarını sağlaması için faaliyetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen işlemler kapsamında ilçenin kalabalık mahallelerinden biri olan Çamlık Mahallesi'ndeki 540 sokakta, 864 metrekare kilit parke taşı döşeyerek, çalışmanın tamamlanmasının ardından yolu vatandaşların kullanımına açıldı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın modern ve konforlu yollarda ulaşımlarını karşılamaları için ilçe genelinde yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize yeni yollar kazandırmaya devam edeceğiz" deiye konuştu.