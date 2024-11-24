Didim Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi

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(AYDIN)- Didim belediyesi, vatandaşların daha modern ve konforlu yollarda ulaşımlarını karşılaması için yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Didim Belediyes, yol yapım faaliyetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Altınkum Mahallesi 63. Sokak'ta 376 metrekare parke taşı ve 40 metrekare bordür taşı döşendi. Çalışmalarla birlikte bölgenin ulaşım kalitesi arttırıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didimli vatandaşlarımızın daha konforlu ve modern yollarda ulaşımlarını sağlaması çalışmalarınızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.