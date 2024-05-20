Didim'de 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Didim'de 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı

Didim\'de 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı

Didim Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında fener alayı düzenlendi. Başkan Hatice Gençay, gençlere hitap ederek, bu günün onların günü olduğunu belirtti. Fener alayının ardından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda konserler düzenlendi ve binlerce vatandaş katılım gösterdi.

20.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Didim'de coşkuyla kutlandı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, gençlere, "Bugün sizin gününüz. En büyük coşku ile kutladığımız gündür bugün, günümüz kutlu olsun" diye seslendi.

Didim Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında fener alayı düzenlendi. Didim Belediye binası önünden başlayan fener alayına Başkan Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Didim Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ve Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri, CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Gülru Uzman ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile marşlar eşliğinde Cumhuriyet Kent Meydanı'na yürüdü.

Fener alayının ardından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda kutlamalar konserler ile devam etti. Konser öncesi konuşma yapan Başkan Gençay, şunları kaydetti:

"Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ben bugün doğdum dediği gündür bugün. Tarihimize ışık tutan Nutuk'un ilk sayfasının yazıldığı gün bugün. Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımıdır bugün. Hürriyet ve istiklalin ilk haykırışı esir olmayı kabullenmeyen Türk halkının zaferinin başlangıcıdır bugün. Atalarının peşinden durmadan yürümeye ant içmiş gençliğe atalarından armağandır bugün. Esaretin, çürümüşlüğün teslimiyetin başladığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıktığı gündür bugün ve  bizler onurlu şerefli bir Türkiye için gururla taşıyacağımız bir bayrak ve vatan için mücadele ediyorsak sizlerde davanın yoldaşı olacaksınız. Sevgili gençler binlerce şehit vererek, yokluk ve sıkıntı içinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sizlere emanet, bu değerli emaneti korumak ve sonsuza kadar yaşatmak göreviniz ve sorumluluğunuzdur. Ülkemizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine sizler taşıyacaksınız. Bu yolda bir gün yorulduğunuz hissederseniz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlayın: 'Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Yorulmadık, yorulmuyoruz, yorulmayacağız!' Cumhuriyetin ve ilkelerinin sonsuza dek bekçileri bizler olacağız rahat uyu atam eserin emin ellerde vatan sana ve dava arkadaşlarına minnettar. Yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!"

Konuşmaların ardından başlayan Umut Harbeli ve Grup Eflatun konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği konserde Gençay, sanatçılara çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Hatice Gençay, 19 Mayıs, Gençlik, Didim, Spor, Kutlamalar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 18:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Didim'de 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement