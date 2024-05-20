Didim\'de 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı

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(AYDIN) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Didim'de coşkuyla kutlandı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, gençlere, "Bugün sizin gününüz. En büyük coşku ile kutladığımız gündür bugün, günümüz kutlu olsun" diye seslendi.

Didim Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında fener alayı düzenlendi. Didim Belediye binası önünden başlayan fener alayına Başkan Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Didim Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ve Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri, CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Gülru Uzman ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile marşlar eşliğinde Cumhuriyet Kent Meydanı'na yürüdü.

Fener alayının ardından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda kutlamalar konserler ile devam etti. Konser öncesi konuşma yapan Başkan Gençay, şunları kaydetti:

"Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ben bugün doğdum dediği gündür bugün. Tarihimize ışık tutan Nutuk'un ilk sayfasının yazıldığı gün bugün. Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımıdır bugün. Hürriyet ve istiklalin ilk haykırışı esir olmayı kabullenmeyen Türk halkının zaferinin başlangıcıdır bugün. Atalarının peşinden durmadan yürümeye ant içmiş gençliğe atalarından armağandır bugün. Esaretin, çürümüşlüğün teslimiyetin başladığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıktığı gündür bugün ve bizler onurlu şerefli bir Türkiye için gururla taşıyacağımız bir bayrak ve vatan için mücadele ediyorsak sizlerde davanın yoldaşı olacaksınız. Sevgili gençler binlerce şehit vererek, yokluk ve sıkıntı içinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sizlere emanet, bu değerli emaneti korumak ve sonsuza kadar yaşatmak göreviniz ve sorumluluğunuzdur. Ülkemizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine sizler taşıyacaksınız. Bu yolda bir gün yorulduğunuz hissederseniz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlayın: 'Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Yorulmadık, yorulmuyoruz, yorulmayacağız!' Cumhuriyetin ve ilkelerinin sonsuza dek bekçileri bizler olacağız rahat uyu atam eserin emin ellerde vatan sana ve dava arkadaşlarına minnettar. Yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!"

Konuşmaların ardından başlayan Umut Harbeli ve Grup Eflatun konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği konserde Gençay, sanatçılara çiçek takdim etti.