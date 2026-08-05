Didim'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta Mavişehir Mahallesi'ndeki makilik alanda 11 düzensiz göçmenin yakalanması üzerine devam eden soruşturma kapsamında 6 şüphelinin adresleri belirlendi.

Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.C, M.S.A, M.H.Y, T.I, R.G. ve E.B.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.