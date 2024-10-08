Didim'de 6. Uluslararası Zeytin Festivali Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Didim'de 6. Uluslararası Zeytin Festivali Tanıtımı Yapıldı

Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası, 11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenecek Zeytin Festivali'nin tanıtımını yaptı. Başkan Gençay, festivalin yerli üreticiler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

08.10.2024 14:33
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(AYDIN)- Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası tarafından 11, 12, 13 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Zeytin Festivali' ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim zeytininin değerini ve kalitesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla bir araya geleceğiz" dedi.

Toplantı, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi işletmesi olan Didim Balıkçısı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası tarafından 11, 12 ve 13 Ekim 2024 tarihlerinde Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenecek olan Zeytin Festivali ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Başkan Gençay, "6'ncı Uluslararası Zeytin Festivali, Didim'imizin turizm sezonunu uzatmak ve yerli üreticilerimizi bilgilendirerek zeytin verimimizi artırmak için bizlere önemli bir fırsat sunacak. Ayrıca, Didim zeytininin değerini ve kalitesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla bir araya geleceğiz. Tüm hemşehrilerimizi Apollon Tapınağı çevresinde paydaşlarımızla hazırladığımız bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim'de 6. Uluslararası Zeytin Festivali Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika

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