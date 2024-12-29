Didim'de Ağaçlara Kış Bakımı Yapılıyor

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(AYDIN)- Didim'de ağaçlara kış bakımı yapıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde bulunan ağaçlarımızın kış bakımlarını sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların daha iyi ve sağlıklı büyümeleri için zarar gören dallarında budama işlemleri yapılarak, kış bakımı gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde bulunan ağaçlarımızın kış bakımlarını sürdürüyoruz. Ağaçlarımızın sağlıklı büyümeleri için düzenli olarak kuruyan ve zarar gören dalların budama işlemlerini gerçekleştiriyor, ağaçların daha verimli ve güçlü şekilde bahar ayına geçmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.