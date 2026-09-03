Didim'de amatör balıkçılar 2,30 metre boyunda ve 260 kilo orkinos avladı - Son Dakika
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Didim'de amatör balıkçılar 2,30 metre boyunda ve 260 kilo orkinos avladı

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Aydın'ın Didim ilçesinde dört amatör balıkçı, denize açıldıkları sırada oltalarına takılan 2 metre 30 santim boyunda ve 260 kilogram ağırlığındaki orkinosu yaklaşık 3 saatlik uğraşla tekneye çıkardı. Balıkçılardan Süleyman Ölmez, bu avın kendileri için rekor niteliğinde olduğunu söyledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde dört amatör balıkçı 2 metre 30 santim boyunda orkinos yakaladı.

Didim'den tekneyle denize açılan amatör balıkçı Süleyman Ölmez'in oltasına orkinos takıldı.

Ölmez ile teknedeki diğer balıkçılar Ufuk Dinçsoy, Kenan Dinçsoy ve Fatih Aydınlıoğlu yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucunda tekneye çıkarabildi.

Balığın 2 metre 30 santim boyunda, 260 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Gazetecilere açıklama yapan Ölmez, ilk kez bu büyüklükte bir balık avladıklarını belirterek, "Amatör olarak defalarca balık tuttuk. Daha önce de büyük orkinoslar yakaladık. Ancak bu av bizim için rekor niteliğinde oldu." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Didim'de amatör balıkçılar 2,30 metre boyunda ve 260 kilo orkinos avladı - Son Dakika
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