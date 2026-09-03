Didim'de amatör balıkçılar 2,30 metre boyunda ve 260 kilo orkinos avladı

Aydın'ın Didim ilçesinde dört amatör balıkçı 2 metre 30 santim boyunda orkinos yakaladı.

Didim'den tekneyle denize açılan amatör balıkçı Süleyman Ölmez'in oltasına orkinos takıldı.

Ölmez ile teknedeki diğer balıkçılar Ufuk Dinçsoy, Kenan Dinçsoy ve Fatih Aydınlıoğlu yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucunda tekneye çıkarabildi.

Balığın 2 metre 30 santim boyunda, 260 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Gazetecilere açıklama yapan Ölmez, ilk kez bu büyüklükte bir balık avladıklarını belirterek, "Amatör olarak defalarca balık tuttuk. Daha önce de büyük orkinoslar yakaladık. Ancak bu av bizim için rekor niteliğinde oldu." dedi.