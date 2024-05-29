Didim'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Didim'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Didim\'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti ve fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek suçlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 iş yerine ve 7 eve baskın düzenledi. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından 7'si tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı ve 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

29.05.2024 15:17
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti", "fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek" suçları soruşturması kapsamında 9 iş yeri ile 7 eve baskın yaptı.

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Didim, Aydın, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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