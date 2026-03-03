Didim'de Ramazan Akşamları Etkinliklerle Renkleniyor - Son Dakika
Didim'de Ramazan Akşamları Etkinliklerle Renkleniyor

03.03.2026 09:34  Güncelleme: 10:14
Didim Belediyesi, Akyeniköy Mahallesi'nde düzenlediği iftar sonrasında geleneksel ramazan şenlikleriyle vatandaşları bir araya getirdi. Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler için gösteriler yapıldı.

Didim Belediyesi, vatandaşları Akyeniköy Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında bir araya getirdi. Hep birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, ardından ramazan şenlikleriyle eğlendi.

Çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan gösteriler ve etkinlikler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Semazen gösterisi ve çocuklara pamuk şeker dağıtımıyla program, ramazan coşkusunu tüm mahallede hissettirdi.

Etkinlik, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlik ruhunu mahallede yaşatmayı amaçladı. Didim Belediyesi, ramazan boyunca farklı mahallelerde benzer etkinliklerle halkın bir araya gelmesini ve sosyal dayanışmanın güçlenmesini sağlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Didim'de Ramazan Akşamları Etkinliklerle Renkleniyor
