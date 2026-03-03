Didim'de Ramazan Akşamları Etkinliklerle Renkleniyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin Akyeniköy Mahallesi'ndeki iftarın ardından düzenlediği geleneksel ramazan şenlikleri akşamı renklendirdi.

Didim Belediyesi, vatandaşları Akyeniköy Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında bir araya getirdi. Hep birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, ardından ramazan şenlikleriyle eğlendi.

Çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan gösteriler ve etkinlikler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Semazen gösterisi ve çocuklara pamuk şeker dağıtımıyla program, ramazan coşkusunu tüm mahallede hissettirdi.

Etkinlik, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlik ruhunu mahallede yaşatmayı amaçladı. Didim Belediyesi, ramazan boyunca farklı mahallelerde benzer etkinliklerle halkın bir araya gelmesini ve sosyal dayanışmanın güçlenmesini sağlamaya devam edecek.