Didim'de Görme Engelli Kadın, Belediye Müdürlüğü Görevi Üstlendi

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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yüzde 82 görme engelli Fatma Duran'ı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Engelsiz Yarınlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Engellilerin istihdama katılmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, kamuda çalışan engellilerin eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdamlarının teşvik edilmesi mutlaka sağlanmalıdır" ifadelerine yer vermişti.

Bu konuda harekete geçen ve göreve geldiği günden bu yana kadınlar ve engelli vatandaşlar konusunda çalışmalara öncelik veren Didim Belediye Başkanı Gençay, yüzde 82 görme engelli Fatma Duran'ı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne getirdi. Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu Duran, engelleri ortadan kaldırdığı için Başkan Gençay'a teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençay, "Fatma, Senin yüzde 82 görme engelli olman, bu güzel ilçeye kalıcı hizmetler bırakmamız için en büyük motivasyonumuz olacak. Basın yayın müdürlüğünü kutluyorum. Senin kocaman yüreğin ve gönül gözünle başarılı olacağından, gücümüze güç katacağından asla kuşkumuz yok. Sensiz bir eksiktik, şimdi binlerce artıyız, Hoş geldin evladım. Çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Gençay'a teşekkür eden Didim Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Duran ise "Bu önemli görevi bana layık gören Didim Belediye Başkanımız Hatice Gençay'a teşekkür ederim. Başkanımız engel olmadığını herkesin her şeyi başarabileceğini bize göstermiş oldu. Engelli bir birey olarak, bana böyle bir fırsat verip yolumuzu aydınlattığı için engelli bireyler adına teşekkür ediyorum. Kentimizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına çalışacağımız için çok mutluyum" diye konuştu.