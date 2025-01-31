Didim'de Kapsamlı Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim'de kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim'i Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsledi. Bulvar ve caddelerde peyzaj ve çevre düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler, trimör ve çırpma faaliyetlerini tamamladı. Ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için budama çalışması da yaptı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhaları ve delinatörlere bakım çalışması gerçekleştirildi. Yaya geçitlerini de boyayan ekipler, otobüs duraklarının bakımını yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da devam ediyor. Cadde, bulvar ve otobüs duraklarında gerçekleştirilen çevre koruma ve bakım faaliyetleri ile şehrin sokak ve caddeleri temiz bir görünüme kavuştu.

"Kırsaldan kent merkezine kadar 17 ilçemizin tamamında hizmetlerimizi ulaştırıyoruz"

Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kırsaldan kent merkezine kadar 17 ilçemizin tamamında hizmetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.