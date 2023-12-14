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Didim'de kaybolan iş insanı için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Didim'de kaybolan iş insanı için arama çalışması başlatıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan iş insanı Yasin Cinkaya, teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları tarafından polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilen durum üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Cinkaya'ya ait eşyaların bulunduğu tekne, Akbük açıklarında bulunarak kıyıya çekildi. İş insanını bulma çalışmaları devam ediyor.

Didim\'de kaybolan iş insanı için arama çalışması başlatıldı
14.12.2023 - 22:33,  Güncelleme: 22:34
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Aydın'ın Didim ilçesinde teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan iş insanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'de yaşayan iş insanı Yasin Cinkaya (47), dün Didim ilçesinden teknesiyle denize açıldı.

Cinkaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Akbük açıklarında arama yapan ekipler, Cinkaya'nın teknesini buldu.

İçinde Cinkaya'ya ait eşyaların yer aldığı tekne, kıyıya çekildi.

İş insanını arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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Denizli, Aydın, Didim, Sahil Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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