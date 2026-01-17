Didim Mavişehir'de Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Didim Mavişehir'de Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

17.01.2026 09:45  Güncelleme: 11:17
Didim Belediyesi, Mavişehir Pazar Yeri ve çevresini modernleştirerek sosyal yaşamı güçlendiren bir proje yürütüyor. Proje kapsamında bisiklet ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve çocuk oyun alanları oluşturuluyor.

(AYDIN)- Didim Belediyesi, "Mavişehir Pazar Yeri ve Çevresi Yenileme Projesi" kapsamında bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgenin sosyal ve fiziksel ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan proje, Mavişehir'e modern, düzenli ve işlevsel bir kent kimliği kazandırmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında bisiklet ve yürüyüş yolları inşa edilirken, halkın keyifle vakit geçirebileceği dinlenme alanları da projeye dahil ediliyor. Bunun yanı sıra çocuk oyun alanları, spor alanları ve çeşitli hizmet alanlarıyla her yaştan vatandaşın faydalanabileceği çok yönlü bir yaşam alanı oluşturuluyor. Pazar yeri çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerle hem esnafın hem de halkın daha konforlu, düzenli ve erişilebilir bir ortamda hizmet alması amaçlanıyor.

"Mavişehir'i daha yaşanabilir bir mahalle haline getiriyoruz"

Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'imizin her mahallesinde olduğu gibi Mavişehir'de de halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pazaryeri ve çevresini kapsayan bu proje ile mahallemize yalnızca bir düzenleme değil, sosyal yaşamı güçlendiren bütüncül bir alan kazandırıyoruz. Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için spor ve yürüyüş alanlarıyla Mavişehir'i daha yaşanabilir bir mahalle haline getiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Belediye, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
