Didim Mavişehir'de Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

(AYDIN)- Didim Belediyesi, "Mavişehir Pazar Yeri ve Çevresi Yenileme Projesi" kapsamında bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgenin sosyal ve fiziksel ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan proje, Mavişehir'e modern, düzenli ve işlevsel bir kent kimliği kazandırmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında bisiklet ve yürüyüş yolları inşa edilirken, halkın keyifle vakit geçirebileceği dinlenme alanları da projeye dahil ediliyor. Bunun yanı sıra çocuk oyun alanları, spor alanları ve çeşitli hizmet alanlarıyla her yaştan vatandaşın faydalanabileceği çok yönlü bir yaşam alanı oluşturuluyor. Pazar yeri çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerle hem esnafın hem de halkın daha konforlu, düzenli ve erişilebilir bir ortamda hizmet alması amaçlanıyor.

"Mavişehir'i daha yaşanabilir bir mahalle haline getiriyoruz"

Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'imizin her mahallesinde olduğu gibi Mavişehir'de de halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pazaryeri ve çevresini kapsayan bu proje ile mahallemize yalnızca bir düzenleme değil, sosyal yaşamı güçlendiren bütüncül bir alan kazandırıyoruz. Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için spor ve yürüyüş alanlarıyla Mavişehir'i daha yaşanabilir bir mahalle haline getiriyoruz" diye konuştu.