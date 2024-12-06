Aydın'ın Didim ilçesinde nezarethaneden firar eden şüpheli tutuklandı.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenen operasyonda 18 düzensiz göçmen ile göçmenlerin geçişine yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden M.A.U, nezarethanedeyken firar etti. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.A.U'nun firar etmesine ilişkin soruşturma kapsamında 6 personel görevden uzaklaştırıldı, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Didim'de Nezarethaneden Firar Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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