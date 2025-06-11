Didim'de Tur Otobüsüne Taşlı Saldırı: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Didim'de Tur Otobüsüne Taşlı Saldırı: 5 Gözaltı

11.06.2025 00:51
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Didim'de tur otobüsünün taşlanması sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı, sürücü yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde trafikteki tartışmanın ardından tur otobüsünü taşlayıp sürücüsünü yaralayanlara yönelik soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Akbük Mahallesi'nde tur otobüsünün önünün kesilip taşlanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayda tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 adet trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 lira idari para cezası kesilmiştir. Suça karışan 3 araç ise 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekilmiştir. Bu tür zorbalıklarla ve magandalıklarla, kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Akbük Mahallesi'nde dün, içinde yabancı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E. (58), henüz belirlenemeyen nedenle Akbük Mahallesi'nde trafikte otomobildeki kişilerle tartışmıştı.

Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşlamıştı.

Hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Jandarma, tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Jandarma, trafik, Didim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Tur Otobüsüne Taşlı Saldırı: 5 Gözaltı - Son Dakika

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