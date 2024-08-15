Didim\'de usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutuklandı

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AYDIN'ın Didim ilçesinde hastalarından usulsüz para aldığı iddia edilen doktor ve medikal ürün satıcısının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden doktor M.Ç. (47) ile medikal ürün satıcısı E.Ö. (55) tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Didim Devlet Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapan doktor M.Ç.'nin hastalardan usulsüz para aldığına dair iddialar üzerine harekete geçti. Ekipler, önceki dönemlerde hastane hizmeti alan 56 kişinin ifadesine başvurdu. Mağdurların ifadelerinden M.Ç.'nin burun estetiği operasyonu için gelen hastalara ameliyatın ücretli olduğu konusunda bilgilendirip, kişi başı yaklaşık 30 bin lira istediği, ayrıca operasyon için gerekli malzemeleri temin etmeleri için medikal ürün satıcısı E.Ö.'ye yönlendirdiği belirlendi. E.Ö.'nün ise hastalardan kullanılan medikal malzemelere göre, 6 bin TL ile 20 bin TL arasında ödeme aldığı, alışveriş sonrasında herhangi bir fiş, fatura ya da makbuz vermediği ve kredi kartı ile ödeme kabul etmediği de tespit edildi. Ayrıca, medikalden hastalara herhangi bir malzeme teslimi olmadığı da saptandı. Bunun üzerine M.Ç. ile E.Ö. ve 2 çalışanı dün gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve E.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.