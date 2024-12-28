Didim'de Yeni Yıl Panayırı Ziyarete Açıldı

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(AYDIN) - Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Yeni Yıl Panayırı ziyarete açıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da panayırı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Didim Belediyesi'nin Cumhuriyet Kent Meydanı'na kurduğu Yeni Yıl Panayırı açıldı. Panayırın yanı sıra meydana yerleştirilen geyik ve Noel Baba, çam ağaçları, fotoğraf çekim alanları ile sahnelenen gösteriler de vatandaşlardan ilgi gördü.

Cumhuriyet Kent Meydanı'nı ziyaret eden Başkan Gençay, yılbaşı için açılan stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Eğlence alanlarında vatandaşlarla zaman geçiren Gençay, "Yeni yıl etkinliklerimize hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıl etkinliklerimiz ve panayırımız 31 Aralık'a kadar devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum. Yeni yıl coşkusunu Cumhuriyet Kent Meydanı'nda hep birlikte yaşayalım" dedi.