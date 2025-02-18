Didim'de Zabıta Ekiplerinden Zincir Market Denetimi

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(AYDIN)- Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Zabıta ekiplerimiz tarafından zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünler, fiyat etiket kontrolü ve gramaj kontrolü denetimleri yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ürünlerin son kullanım tarihlerini, fiyat etiketlerini ve gramajlarını kontrol etti.

Denetimler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşamaları için ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Ekiplerimiz tarafından zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünler, fiyat etiket kontrolü ve gramaj kontrolü denetimleri yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.