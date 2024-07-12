Didim, İngiliz ve Alman turistlerin yoğun talebiyle hareketli bir sezon geçiriyor - Son Dakika
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Didim, İngiliz ve Alman turistlerin yoğun talebiyle hareketli bir sezon geçiriyor

Didim, turkuaz rengi koyları ve Altınkum Plajı gibi güzellikleriyle tatilcilerin gözde rotalarından biri olurken, bu yıl İngiliz ve Alman turistlerin yoğun talebiyle doluluk oranı önemli ölçüde arttı. İlçedeki otellerdeki misafirlerin memnuniyeti ve fiyat performans ilişkisi, Didim'in turizm potansiyelini artırıyor. Didim Belediye Başkanı da yabancı turist sayısının geçen yıla göre arttığını ve yıl sonunda 1,5 milyonun üzerine çıkacağını belirtiyor. Tatilini Didim'de geçiren turistler de Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmekten ve Türk misafirperverliğinden memnuniyetlerini dile getiriyor.

12.07.2024 11:49
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Aydın'ın turistik ilçelerinden Didim, İngiliz ve Alman turistlerin yoğun talebiyle hareketli bir sezon geçiriyor.

Turkuaz rengi koyları ve dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nın da bulunduğu 13 mavi bayraklı plajıyla "deniz, kum, güneş" isteyen tatilcilerin gözde rotalarından olan Didim, Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti'yle de kültür turizminde öne çıkıyor.

Geleneksel olarak İngiltere pazarından yoğun ziyaretçi çeken kent, aynı zamanda yaşamlarını burada sürdürmek isteyen çok sayıda İngilize de ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl yabancı turist sayısının arttığı ilçedeki otellerde, İngilizlerin yanı sıra Alman turistlerin de yoğun talebiyle doluluk önemli ölçüde arttı.

İlçedeki 5 yıldızlı bir otelin işletmecisi Burak Karakaya, AA muhabirine, temmuz ayında otelin tamamen dolu olduğunu, ağustos ayı için de yüzde 90 seviyesinde olduklarını ancak son dakika rezervasyonlarıyla bunun da dolacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Oteldeki misafirlerin yüzde 40'ının İngiliz, yüzde 30'unun ise Almanlardan oluştuğunu aktaran Karakaya, "Bu bizim için sevindirici bir durum. Gelen turistlerin hepsi de memnun ayrılıyor. Didim'de böylesi hareketliliğin sebebinin fiyat performansla ilgili olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da ilçenin ağırladığı yabancı turist sayısının geçen yıla göre arttığını, 700-800 bin civarında olan yıllık ortalama turist sayısının yıl sonunda 1,5 milyonun çok üzerine çıkacağına inandığını belirtti.

" Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğunu gördüm"

Didim'de tatilini geçiren turistler de memnuniyetlerini dile getiriyor.

Türkiye'ye ilk defa tatile geldiğini anlatan İngiliz Joanne Gardner, tahminlerinin ötesinde bir tatil geçirdiğini dile getirdi.

Ülkesindeki haberler ve çevresindekilerin söylemlerinden dolayı Türkiye'ye gelmeden önce önyargılarının olduğunu anlatan Gardner, şunları kaydetti:

"Farklı bir beklentim vardı. Yani önyargılıydım. Bulunduğum ülkedeki insanlar ve gazetede okuduklarım vardı. Sonra buraya geldiğimde adeta bir şok geçirdim. Havaalanından otele kadar herkes çok samimi ve iletişimi çok iyiydi. Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğunu gördüm. Tüm önyargılarım kırıldı. Asla yabancılık çekmedim. Kendimi de asla dışlanmış hissetmedim. Daha sonra yine geleceğim ve birçok yeri gezeceğim. Bu ülkenin kültürünü yakından tanımak istiyorum. Arkadaşlarıma ve aileme tavsiye ediyorum. Eğer bir önyargınız varsa buraya gelip görmeden anlayamazsınız."

"Tatil yaptığım en iyi ülke Türkiye"

Türkiye'ye ikinci kez gelen Frank Arni Kjaerbek ise "Burayı seviyorum çünkü ikinci kez buraya geliyorum. 11 gün kaldım ve yine gelmek istiyorum. Hayatımda dışarı çıkıp da tatil yaptığım en iyi ülke Türkiye. Bir sonraki tatili de burada yapacağım. Otel dışında insanlarla karşılaştığımda da herkes çok sıcak karşılıyor bizi. Türk insanını seviyorum." diye konuştu.

Kelly Smith de kaldığı oteli ve Didim'i çok sevdiğini belirterek, "Dışarıda bir ailem var ama burası da ailem gibi. Geri dönmeyi istemiyorum diyebilirim. Buranın iklimi çok güzel. İngiltere'de hava böyle değil. Ayrıca Türk insanı çok misafirperver, nazik ve sıcak. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Didim, İngiliz ve Alman turistlerin yoğun talebiyle hareketli bir sezon geçiriyor - Son Dakika

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