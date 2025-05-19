Dijital Annelik Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
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Dijital Annelik Uygulaması Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, gebelikten bebek gelişimine kadar bilgi sunan 'Annelik Yolculuğu' uygulamasını başlatıyor.

19.05.2025 10:55
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6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanlığı "annelik" yolculuğunu dijital platforma taşıdı

Gelecek hafta itibarıyla tüm dijital mağazalarda ücretsiz erişime açılacak "Annelik Yolculuğu" mobil sağlık uygulaması, gebelikten doğuma, lohusalıktan 2 yaş bebek gelişimine kadar tüm süreçte ailelerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşarak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak: "Annelerimiz, sadece kendileriyle değil bebekleriyle ilgili gelişimleri de 9 aylık süre içerisinde hafta hafta takip edebilecek"

"Uygulama, sadece annelerimiz için kullanıma açık bir uygulama değil. Babalarımız da bu uygulamayı kullanabilir"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunda "zirveden" düştü

ABD'nin mali performansının kendi geçmişine ve diğer yüksek notlu ülkelere kıyasla kötüleşmesinin beklenmesiyle, Moody's ülkenin "zirvedeki" uzun vadeli kredi notunu kıran son büyük kredi derecelendirme kuruluşu oldu

S&P Global Ratings ve Fitch Ratings'in not düşürmesinin ardından piyasalar ve tahvil getirilerindeki yaşanan sert tepkilerin Moody's kararı sonrasında da görülebileceği tahmin ediliyor

(Bahattin Gönültaş-Nuran Erkul/Berlin)

3- Alman yayın kuruluşunun Eurovision'dan çekilme tehdidi İsrail'i yarışmada tuttu

Almanya'da uzun yıllar gazetecilik yapan Dr. Martin Gak:

"Çeşitli yayın kuruluşları İsrail'in ihraç edilmesini talep etmek için masaya otururken, Almanlar, İsrail'in katılımı askıya alınırsa kendilerinin de çekileceklerini söyledi"

"Ruslar itibar zedeleme endişesiyle yarışmadan ihraç edildiyse, İsrailliler sağduyulu hiç kimsenin ilişkilendirilmek istemeyeceği çok daha vahim eylemler sergiledi"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

4- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Zeytinyağı üreticisi genç çiftçinin amacı ürünlerini tüketiciye aracısız olarak ulaştırmak

Adanalı üretici Nihan Işık:

"Kendi çiftliğimde zeytine katma değer katıyorum. Bu ürünümün hem yurt içinde hem yurt dışı pazarlarına satışını gerçekleştirmek ve ürettiğim bütün ürünleri tarladan tüketiciye aracısız olarak ulaştırmak istiyorum"

(Mustafa Çalkaya-Koray Kılıç/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- THY Avrupa Ligi'nde kupa sahibini, ilk kez Avrupa dışında bulacak

1958 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda ilk defa şampiyonluk maçı Avrupa kıtası dışında oynanacak

Dörtlü Final'in düzenlendiği 1988 yılından bu yana Avrupa dışına çıkacak organizasyona Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ev sahipliği yapacak

BAE, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak 14. ülke olacak

(Erkan Tiryaki/Ankara)

6- Fenerbahçe Beko'nun hedefi Avrupa'da zirve

Sarı-lacivertli basketbol takımı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyonluk hasretini dindirmeye çalışacak

Fenerbahçe Beko, son 10 sezonda 7 kez Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi

(Erkan Tiryaki/Ankara)

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Kaynak: AA

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