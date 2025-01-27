Dijital Gençlik Merkezleri Açıldı - Son Dakika
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Dijital Gençlik Merkezleri Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin iş birliğiyle kurulan 'Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Proje, gençlere dijital beceriler kazandırmayı ve gelecekteki mesleklerine hazırlanmalarını hedefliyor.

27.01.2025 15:20  Güncelleme: 16:38
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(ESKİŞEHİR) - Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen ve Ankara'da düzenlenen "Dijital Gençlik Merkezleri" açılış törenine katıldı. Ünlüce, "Gençler sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Gelin, geleceğinizi şekillendirecek beceriler kazanın ve dijital dünyada fark yaratacak projelere imza atın" dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen UNDP'nin uygulayıcı, TBB'nin ise ana faydalanıcı olduğu Avrupa Birliği/ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) hibe projesi hayata geçti. "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 45 belediye bünyesinde hizmet verecek "Dijital Gençlik Merkezleri" (DİGEM) Ankara'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

"Dijital beceriler kazan, geleceğine yön ver!" sloganıyla hayata geçen projenin açılışı törenine Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katıldı. Törende ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin, 45 belediyeden belediye başkanları ve temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenler yer aldı.

Haller Gençlik Merkezi içinde açılan "Dijital Gençlik Merkezi" projesi kapsamında UNDP ve TBB, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile yaptığı iş birliği sonucu online eğitimler Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek atölye ve eğitimlerde gençler merkezden yararlanma şansı yakalayacaklar.

'Hayırlı olsun' dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Gençler sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, dijital beceriler edinmek ve geleceğinizi şekillendirmek için büyük bir fırsatınız var. Yeni Dijital Gençlik Merkezi'mizde düzenleyeceğimiz eğitimlerle ve atölyelerle sizlerle bir arada olacağız. Gelin, geleceğinizi şekillendirecek beceriler kazanın ve dijital dünyada fark yaratacak projelere imza atın. Teknolojiye ilgi duyan, yaratıcı fikirlerle dolu her yaştan genci merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 16 adet bilgisayar, 1 adet laptop, 3 adet macbook, 3 adet sanal gerçeklik gözlüğü, 5 adet grafik çizim tableti, 1 adet akıllı tahta, 1 adet 3d yazıcı ve 1 adet yazıcı hibe edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ayşe Ünlüce, Teknoloji, Eskişehir, Türkiye, Gençlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Gençlik Merkezleri Açıldı - Son Dakika

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