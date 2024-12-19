Dijital İzmirim Kart Uygulaması ile Ulaşım Artık Daha Kolay

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarında ve Büyükşehir - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da kullanılan, fiziksel kart olmadan QR kodla binişi sağlayan Dijital İzmirim Kart uygulaması hayatı kolaylaştırıyor. Şehir dışından kente gelenlerin yanı sıra ulaşım kartı kullanmayan İzmirliler de cep telefonlarıyla rahatlıkla toplu ulaşım araçlarına biniş yapabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEKNOLOJİ) yurttaşların hayatını teknolojiyle kolaylaştırmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İZTAŞIT, İzmir Metro ve tramvay araçları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da yolculuk yapmak için QR kodla biniş sağlayan Dijital İzmirim Kart uygulaması memnuniyetle karşılandı. Özellikle şehir dışından gelen ve fiziksel kartı bulunmayanların yanı sıra İzmirliler de cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya para yükleyerek QR okutup gişelerden geçebiliyor. Yolcular dijital olarak bakiye yükleyebiliyor, bakiye sorgulaması yapabiliyor ve QR kod ile geçiş yaparak toplu ulaşım araçlarını kullanabiliyor. İadeler için de fiziki İzmirim Kart'ın okutulduğu cihazlardan yararlanılıyor. Mobil İzmirim Kart'taki QR kod, cihaza okutularak iadeler alınabiliyor.

Kaya: "QR kod ile tüm İzmir'i gezebiliyorum"

Uygulamayı kullanan yurttaşlar da hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. İZBAN'da yolculuk yapan Ali Kaya, "QR okutmak çok iyi oldu, ulaşım daha da kolaylaştı. Kart almaktansa okutmak daha iyi oluyor. QR kod ile tüm İzmir'i gezebiliyorum. Tüm toplu ulaşım araçlarına binebiliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Umutoğlu: "Çok işime yarıyor"

Antalya'dan İzmir'e gelen Can Umutoğlu, "En azından kartımı kaybetme riski ya da kartımı nereye koydum endişesi yaşamıyorum. Genellikle İZBAN ve metroda kullanıyorum. Çok işime yarıyor" şeklinde konuştu.

Durmuş: "Aşırı kolaylık sağlıyor"

İstanbul'dan ailesini ziyarete gelen Elif Durmuş, "Bu hizmet bana aşırı kolaylık sağlıyor. Fiziksel kartı taşımak çok büyük bir yük. Sürekli çanta değiştiriyorum, cüzdanın içinde kalıyor ya da bir yerlerde unutuyordum. Sürekli kaybediyordum. Ama uygulamada olunca içine bakiye yükleyerek çok daha rahat geçebiliyoruz. Tramvay, vapur, metro, İZBAN gibi her yerde kullanabiliyoruz. Çok büyük rahatlık" diye konuştu.

Ekelik: "Hızlı bir şekilde uygulama üzerinden yaptım"

Muğla'dan kente gelen Armağan Ekelik, "Hızlı bir şekilde uygulama üzerinden işlem yaptım. Karta fazla ücret ödemeden öğrenci indirimleriyle geçtim. Güzel, gezeceğim. Öğrenci olduğum için sağlanan imkanları kullanacağım" dedi.

Elbi: "Kart derdinden kurtuluyoruz"

Çağlar Elbi ise, "Çok güzel bir uygulama. Kartım vardı kaybolmuştu, telefondan indirip yaptım. Çok güzel büyük bir hizmet. Kart derdinden kurtuluyoruz, hem de teknolojiye uyum sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Dijital İzmirim Kart (QR ile Biniş) Hakkında

Yurttaşlar, telefonlarına indirdikleri İzmirim Kart Mobil uygulaması ile birlikte sahip oldukları tüm indirimler ve Gittiğin Kadar Öde avantajlarını kullanarak İzmirim Kart kullandıkları tüm noktalarda OR Kod teknolojisiyle geçişlerini yapabiliyor. Dijital İzmirim Kartı ücretsiz ve telefona uygulama indirilerek hızlıca kullanılabiliyor.

Beş farklı biniş tipinde Dijital İzmirim Kart oluşturulabiliyor

Tüm kişiselleştirilmiş kart sahipleri Dijital İzmirim Kart oluşturabiliyor. Bunun için İzmirim Kart mobil uygulaması telefona indiriliyor. Buradan dijital kart oluşturuluyor. Banka hesabı üzerinden ya da kredi kartından bakiye yükleniyor. Telefon ekranındaki QR kod, turnike ekranına okutularak geçiş yapılıyor. İZBAN'da ise inilen istasyonda QR kod Artı Para makinesine gösterilerek iade alınıyor. Dijital İzmirim Kart kullanıcıları aktarma, indirimli biniş, 'Gittiğin Kadar Öde', Halk Taşıt gibi fiziki kart avantajlarından yararlanabiliyor. Tam, öğrenci, öğretmen, 60 yaş, 65 yaş olmak üzere beş farklı biniş tipinde Dijital İzmirim Kart oluşturulabiliyor.

Dijital İzmirim Kart'ta neler var?

Yolcular, otobüs, vapur, metro, arabalı vapur seyahatlerinin yanı sıra Doğal Yaşam Parkı'ndan Buz Pistine kadar İzmirim Kart'ın geçerli olduğu tüm noktalarda mobil uygulamadaki QR kod uygulamasını kullanabiliyor. İzmirim Kart uygulaması ile ayrıca fiziksel kartlara bakiye yükleme, harcama geçmişi görüntüleme, ulaşım araçları görüntüleme, yol tarifi alma, hat, hareket saatleri ve durak bilgisine ulaşım bilgisi gibi birçok kolaylık yer alıyor. Banka kartları ve kredi kartları bir süre önce toplu ulaşım araçlarında kullanılmaya başlanmıştı.