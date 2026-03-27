Dijital Kamuoyunun Dönüşümü Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Kamuoyunun Dönüşümü Paneli

27.03.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STRATCOM 2026 Zirvesi'nde dijital medyanın toplumsal etkileri ve önemi ele alındı.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında "Dijital Ekosisteminde Küresel Kamuoyunun Dönüşümü" paneli gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen zirvede yapılan panele katılan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmad İsmayilov ve Ürdün İletişim Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Zaid Al Nawaiseh konuşma yaptı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, haberlerin artık merkezi dağıtım kurumlarından değil, dağınık, çok katmanlı ve dinamik bir dijital ağ üzerinden oluşturulduğuna işaret ederek, bireylerin yalnızca tüketici olmaktan çıkıp aynı zamanda içerik üreticisi olduğunu söyledi.

Daniş, RTÜK'ün artık bireyin zihinsel ve ahlaki sınırlarını koruma amacını güttüğünü vurgulayarak, "Toplum artık açıkça 'Beni kandırma, etkiyi gizleme, neyle muhatap olduğumu bilmek istiyorum' diyor. Düzenleyici kurum olarak bu talebi görmezden gelemeyiz." dedi.

Kurumun yayıncılık anlayışının merkezinde aklın korunması, ailenin korunması ve ahlakın korunması olduğunu kaydeden Daniş, "Dijital platformlar algoritmalarla hangi içeriğin görüleceğini belirliyor. Bu durum 'Artık görülür olan gerçek midir?' sorusunu her zamankinden daha kritik hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Daniş, dijital medya okuryazarlığının artık yalnızca bir eğitim konusu değil, bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini vurgulayarak, geleneksel denetim yöntemlerinin ötesine geçerek, riskleri önleyen proaktif politikaları esas alarak içeriklerin kontrolünde yapay zekadan yararlandıklarını aktardı.

RTÜK Başkanı Daniş, dijital ekosistemin güvenliği için RTÜK'ün bölgesel dayanışmaya önem verdiğini ve bölge ülkeleriyle işbirliğine gittiğini bildirdi.

Çözüm bütüncül bir medya okuryazarlığı artırmak

Prof. Dr. Aydın, medyanın ve dijital platformların son yıllarda suistimal edildiğini savunarak, "Dezenformasyon ve mezenformasyon hata payı barındırabilir; ancak kötü niyetli bilgi tamamen kasıtlıdır, zarar vermeyi hedefler ve nefret söylemi yaratır." dedi.

Medya platformlarının yanlış kullanımının çocuklar, aileler, toplumlar ve nihayetinde uluslar için küresel ölçekte çok tehlikeli bir noktaya ulaştığını kaydeden Aydın, "2026 Küresel Terörizm Endeksi raporuna göre, terör eylemlerinin yüzde 93'ü 14 ile 17 yaş arasındaki çocuklar tarafından gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Aydın, çözümün bu platformları yasaklamanın aksine eğitimi merkeze alan, aileden okula, hükümetlerden STK'lara uzanan bütüncül bir medya okuryazarlığı artırmak olduğunu söyledi.

"Stratejik iletişim sadece reaktif değil, aynı zamanda proaktif olmalıdır"

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı İsmayilov, dijital iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sonucunda küresel kamuoyunun çok merkezli ve dinamik bir sisteme dönüştüğünü belirtti.

İsmayilov, kullanıcıların artık sadece bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda bilginin üreticisi ve dağıtıcısı olduğuna işaret ederek, bu yeni süreçte de bireylere sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

Dijital platformların algoritmik yapısının bazen duygusal ve sansasyonel içerikleri daha fazla öne çıkardığının altını çizen İsmayilov, "Bu durum objektif ve gerçeklere dayalı kamuoyu oluşumunu olumsuz etkilemektedir." uyarısında bulundu.

İsmayilov, stratejik iletişimin sadece bilginin iletilmesi olmadığını, aynı zamanda bilginin uygun şekilde bağlamlandırılması, amaçlı bir şekilde sunulması ve halkın güvenini inşa etme süreci olduğu yorumunu yaptı.

Medya ve iletişim faaliyetlerinin modern bir şekilde organize edilmesi sonucunda, Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyası yürüten tarafların gerçek niyetlerinin hızla deşifre edildiğini kaydeden İsmayilov, böylelikle toplumun negatif haber akışına karşı direncinin güçlendiğini anlattı.

İsmayilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejik iletişim sadece reaktif değil, aynı zamanda proaktif olmalıdır. Bu, sadece mevcut zorluklara yanıt vermekle sınırlı kalmamamız, aynı zamanda gündemi şekillendiren aktörlerden biri olmamız gerektiği anlamına gelir. Azerbaycan-Türkiye Ortak Medya Platformu kapsamında, iki ülke medyasının koordineli ve etkin çalışmasını amaçlayan ilgili çalışmalar yürütülmüş olup, önümüzdeki dönemde daha da genişletilmesi planlanmaktadır."

Kamuoyundaki etki savaşı artık dijital platformlar üzerinden yönetiliyor

Ürdün Hükümeti İletişim Bakanlığı Genel Sekreteri Nawaiseh, dijital alanın bugün yaşamın tüm yönlerini doğrudan etkilediğini belirterek, "Kamuoyundaki etki savaşı artık sadece mesajlar yoluyla değil, bu mesajların dijital platformların kontrol edilmesiyle yönetilmektedir." dedi.

Yapay zeka gibi teknik araçların dezenformasyonlarda kullanılmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Nawaiseh, "Bugün yapay zeka araçlarının dezenformasyonda kullanılmasına tanık oluyoruz; bu da bilginin yayılma doğasını anlamayı ve yönetimini ortak bir ulusal ve uluslararası sorumluluk haline getiriyor. Bu durum, ifade özgürlüğü ile toplumsal sorumluluk arasında denge kuran düzenleyici ve etik çerçeveler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Nawaiseh, bireylerin ve kurumların sorumlu içerik üretmedeki rolünü pekiştiren politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunarak, "Bakanlığımız, kararlarını ve tutumlarını gerçeklere ve bilgiye dayalı olarak alabilen bir toplum inşa etmeye kararlıdır. Olumlu katılım kültürünün güçlendirilmesi, kamuoyunun seviyesini yükseltir ve sorumlu bir kamuoyu kültürünü pekiştirir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Kamuoyunun Dönüşümü Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:19:26. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Kamuoyunun Dönüşümü Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.