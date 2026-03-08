Dijital Porselen ile Geleneksel Sanatın Buluşması - Son Dakika
08.03.2026 18:37
Zhang Jingjing, dijital tasarım ile porselen sanatını birleştirerek yeni bir eser tanıttı.

NANCHANG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısı sürerken, Ulusal Halk Kongresi üyesi Zhang Jingjing dikkat çekici bir çalışma ile gündeme geldi. Zhang, önerisini somutlaştırmak amacıyla dijital yöntemlerle üretilmiş bir peyzaj tasarımlı porselen eser tanıttı.

Söz konusu eserde, her kış Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'ne göç eden beyaz turnalar ile Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bin yılı aşkın geçmişe sahip tarihi bir akademi tasvir ediliyordu. Geleneksel elde boyama yöntemi yerine, görseller dijital ortamda tasarlandı; ardından seramik mürekkep püskürtme tekniğiyle ham porselen yüzeye aktarıldı ve birkaç kez fırınlanarak tamamlandı.

Ulusal Halk Kongresi üyesi ve Jingdezhen Seramik Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Zhang, "Bu porselen boyama tekniğini Beijing'e getirerek 'bin yıllık porselen başkentinden' yeni bir hikaye paylaşmış oluyorum" dedi.

Tüm dünyada özellikle mavi-beyaz seramikleriyle tanınan ve porselen üretiminde bin yıllık bir geleneğe sahip olan Jingdezhen kenti, günümüzde yapay zeka tasarımı ve üç boyutlu baskının seramik üretiminde giderek daha fazla kullanılmaya başlamasıyla yavaş bir dönüşümden geçiyor.

Zhang da bu değişime yakından tanıklık ediyor. Bir zamanlar yılların ustalık deneyimini gerektiren tasarımlar, artık yapay zeka yardımıyla kolayca uygulanabilir hale geliyor ve elle yapılması zor biçimler üç boyutlu baskı sayesinde hızlı şekilde üretilebiliyor.

Zhang'ın sergilediği porselen eserin arkasında kıtalararası bir öğretmen-öğrenci hikayesi de bulunuyor. Birkaç gün önce Zhang'ın öğrencisi Pelin Dal, Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerine Türkiye'den Çin'e uzanan yolculuğuna dair deneyimlerini aktarıyor.

Dal sosyal medya paylaşımında ikinci evi olarak nitelendirdiği Çin'in doğusundaki Jingdezhen kentini tanıtarak, "Benim için son derece gurur verici ve keyifli bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Seramik geleneğiyle bilinen İznik'ten geldiğini kaydeden Dal, özgün boyalı çömlekleriyle öne çıkan İznik seramiklerinin, yüzyıllar önce Batı Asya'ya yayılan Çin'in mavi-beyaz porselenlerinden etkilendiğini söyledi.

Dal, Jingdezhen ile bağının daha çocukluk yıllarında başladığını belirtti. 1990'larda Türkiye ile Çin arasında ticaret yapan halasının kendisine Çin'den hediyeler getirdiğini söyleyen Dal, bu hediyeler arasında Jingdezhen porselenlerinin de bulunduğunu ifade etti. Parlak sır üzerindeki mavi nilüfer desenlerinin küçük bir çocukken kendisinin uzaklardaki Doğu hakkında hayaller kurmasını sağladığını vurgulayan Dal, "Mavi-beyaz porseleni Topkapı Sarayı'nda da gördüm" dedi.

İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda büyük bölümü Jingdezhen'den gelen yaklaşık 12.000 Çin seramiği bulunuyor. Bu koleksiyon Çin dışındaki en büyük koleksiyonlardan biri olarak biliniyor.

Üç yıl önce Jingdezhen Seramik Üniversitesi'ndeki bir sanat programına katılan Dal, daha sonra üniversitede kalarak Zhang'ın danışmanlığında doktora yapmaya karar verdiğini söyledi. Porselen eserlerinde Çin'in bulut motiflerini Türkiye'nin karanfil desenleriyle bir araya getirmeye başlayan Dal, "Türk ve Çin medeniyetleri arasındaki diyaloğu eserlerime yansıtmayı amaçlıyorum. Her iki medeniyet de köklerini korurken yeni filizler veriyor" dedi.

Ulusal Halk Kongresi'nin bu yılki oturumu sırasında Çin-Türkiye ortak seramik laboratuvarı kurulmasını önereceğini söyleyen Zhang ise Çinli ve Türk akademisyenler ile sanatçılar arasındaki etkileşimin daha da derinleşmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

