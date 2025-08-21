DİKA Toplantısı Hasankeyf'te Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DİKA Toplantısı Hasankeyf'te Yapıldı

DİKA Toplantısı Hasankeyf\'te Yapıldı
21.08.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Canalp'ın ev sahipliğinde Hasankeyf'te gerçekleşti.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın ev sahipliğinde Batman Üniversitesi (BÜ) Hasankeyf Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Şırnak Valisi Birol Ekici, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının Hasankeyf'te düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canalp, alınacak kararların bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasankeyf, Politika, Ekonomi, Valilik, batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİKA Toplantısı Hasankeyf'te Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:00:09. #7.13#
SON DAKİKA: DİKA Toplantısı Hasankeyf'te Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.