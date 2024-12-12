Dikili, Çeşme ve Foça'da 117 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Dikili, Çeşme ve Foça ilçelerinde 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 27 düzensiz göçmen ile karada bekleyen 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında da hareketli fiber botlardaki 13'ü çocuk 49 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi karaya çıkarıldı.

Foça ilçesinde ise Sahil Güvenlik Kara Aracı (Foça/Koldestim) tarafından kara üzerinde 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.