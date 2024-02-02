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Dikili'de kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Dikili'de kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

Dikili\'de kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 30 Ocak'ta batan balıkçı teknesinde kaybolan Gökhan Çakır'ın cesedine ulaşıldı. Teknenin battığı mevkiden 500 metre mesafede deniz tabanında cenazeye ulaşıldı. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda 5 kişi kurtarılırken, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

02.02.2024 19:13
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 30 Ocak'ta balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin batmasının ardından kaybolan Gökhan Çakır'ın bulunması için aralıksız devam eden çalışmaların sonlandırıldığını söyledi.

Budan, "Teknenin battığı mevkiden yaklaşık 500 metre mesafede deniz tabanında cenazeye ulaşıldı." dedi.

Sahil Güvenlik Botu ile kıyaya getirilen cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

Dikili açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi 30 Ocak gece batmış, teknedekilerden 5'i kurtarılmış, 3'ü ise hayatını kaybetmişti.

Kayıp olduğu bildirilen 2 balıkçıdan birinin cesedi aynı gün bulunmuş, Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları denizden ve havadan sürdürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dikili'de kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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