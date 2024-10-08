Dikili'de Terör Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Dikili'de Terör Şüphelisi Yakalandı

Dikili\'de Terör Şüphelisi Yakalandı

Yolda denetim yapan jandarmadan kaçmaya çalışan E.Y., terör suçundan arandığı için tutuklandı.

08.10.2024 03:09
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İZMİR'in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol üzerinde denetim yaptığını görünce otomobilden atlayarak yaya olarak kaçmaya çalışan E.Y., takip sonucu yakalandı. E.Y.'nin kimlik sorgulamasında terör örgütü üyesi olmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile arandığı ve 19 yıl önce İstanbul'daki evine yapılan baskında bomba düzeneği bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 6 Ekim'de kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin birçok ilçede eş zamanlı yaptığı denetimler sırasında, Dikili ilçesinde jandarma kontrol noktasına yanaşan otomobilden bir şüpheli inerek kaçmaya çalıştı. Otomobilden bir kişinin atlayarak yaya olarak kaçmaya çalıştığını fark eden jandarma görevlileri kısa süren takip sonucu şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, DHKP-C terör örgütüne üye olduğu ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası ile hakkında arama kaydı bulunan E.Y. olduğu ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE EVİNDE BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

Yapılan geniş çaplı soruşturmada E.Y.'nin 2005 yılında, İstanbul'da ikamet ettiği ve evine yapılan baskında bomba düzeneği ile patlayıcı madde ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan E.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Dikili, Hukuk, İzmir, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikili'de Terör Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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