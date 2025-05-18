(İZMİR) - Dikili Belediyesi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliğiyle yaşama geçirilen Dikili-Midilli seferleri, 16 Mayıs Cuma günü başladı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "İDO sayesinde komşumuz Midilli Adası ile mesafemiz 30 dakika oldu. Midilli Belediye Başkanı Panayotis Christofas ile birlikte iki dost halk arasındaki yakınlaşmayı daha da büyütüp geliştireceğiz" dedi.

Dikili Limanı'ndan Midilli'ye başlatılan seferin ilk gününde Başkan Kırgöz, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve yönetimi, Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Derya Türkoğlu, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Bağcıvan, Dikili Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Doğan Çakır ile çok sayıda ilçeli Midilli Adası'nı ziyaret etti.

30 dakika süren yolculuk sonrasında Midilli Belediye Başkanı Panayotis Christofas ve yönetimi, Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias; Kırgöz ve beraberindeki ziyaretçileri, Midilli Limanı'nda karşıladı. Ada'nın yerel ürünlerinin ikram edildiği karşılamaya Yunan yerel ve ulusal basını da ilgi gösterdi.

Ege'nin iki yakasını birleştiren girişiminden dolayı Kırgöz'e teşekkür eden Midilli Belediye Başkanı Christofas, "Bu sabah Dikili-Midilli seferinin ilk gününde mevkidaşlarım Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat ve ilk ziyaretçilerimizi karşılamaktan çok mutluyuz. Bu iş birliğini daha da güçlendirmeye hazırız. Bizim tarafımızdan da haftada üç dört kez başlayıp yaz döneminde her gün gerçekleşecek yeni seferlere destek olmak katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Komşumuz ile mesafe 30 dakika"

Kırgöz de "Bugün bizim için çok özel ve çok güzel. Dikili-Midilli seferleri başladı. Dikilili, Bergamalı, komşu ilçelerimizden hemşehrilerimiz ile birlikte Midilli'de çok güzel karşılandık. İki yaka arasına kurulan ilişkiyi çok önemsiyoruz. Çünkü birbirine çok yakın kültürleri, tarihi geçmişi olan iki halkın her geçen gün dostluklarının pekişmesi bizim için öncelikli. Bununla beraber iki yaka arasında gelişen ticaret de önemli, hem Dikili hem Midilli esnafı bu ticari hareketten yararlanabilecek. Bu ilişkinin kurulmasında başta İDO Genel Müdürümüz Murat Orhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İDO sayesinde komşumuz Midilli Adası ile mesafemiz 30 dakika oldu. Değerli mevkidaşım, dostum, kardeşim Midilli Belediye Başkanı Panayotis Christofas ile birlikte iki dost halk arasındaki yakınlaşmayı daha da büyütüp geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.