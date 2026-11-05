Dikili Ziraat Odası\'nda kayıtlı çiftçi sayısı 7 binden 2 bin 200\'e düştü

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Dikili Ziraat Odası'nı ziyaret ederek, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Tarım sektörünün liyakatli kadrolarla yeniden ayağa kaldırılacağını belirten Güç, üreticilerin hak ettiği değere kavuşacağını söyledi.

Dikili programı kapsamında Dikili Ziraat Odası'nı ziyaret eden YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Dikili Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak ve bölge çiftçileriyle buluştu.

YENİ Parti İzmir İl yöneticileri ve YENİ Parti Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı'nın da yer aldığı ziyarette Güç, üreticilerin sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

Tarım sektöründeki sorunların çözümünün halkı dinlemek ve liyakatli kadrolara sahip olmakla mümkün olduğunu ifade eden Başkan Güç, şunları kaydetti:

"Üreticiyi getirdikleri durum vahim. İnsanlar toprağına küsmüş durumda. TÜİK verileriyle bile gizleyemedikleri bir enflasyon söz konusuyken bugün 3-4 sene öncesinin zeytinyağı fiyatına zeytinyağı satılıyor. Gübresi, ilacı almış başını gitmişken çiftçinin bu durumu sürdürmesi imkansız. Tarım ve hayvancılık bir ülkenin bel kemiğidir, el üstünde tutmanız gereken bir sektördür. Ancak AKP iktidarı uyguladığı politikalarla tarımı bitirdi maalesef. İthalat politikasıyla birçok ürünün dalında kalmasına sebep oldular. Üretimi sevmiyorlar. İhracatı sevmiyorlar. İthal etmeyi seviyorlar. Başka ülkelerin çiftçisine kazandırmayı seviyorlar.

Bu iktidar önce kendi çiftçimizi toprağına küstürdü, sonra çiftçinin küstüğü toprakları imara açtılar. Tarım sisteminin işinin ehli, liyakatli insanların elinde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda çok şanslıyız. YENİ Parti olarak hem tarımı çok iyi bilen kadrolara sahibiz hem de tarımın içinden gelmiş, bu sektöre ayrı bir ilgi gösteren Genel Başkanımız var. Çiftçilerimizle, üreticilerimizle, halkımızla sık sık buluşarak, sizleri dinleyerek bu sektörü hep birlikte hak ettiği değere ulaştıracağız."

"TEK ADAM REJİMİ DENETİMSİZLİK GETİRDİ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan krizin sona ermesi için güçler ayrılığının ve güçlü parlamentonun önemine vurgu yapan Güç, şöyle devam etti:

"Konuştuğumuz insanlar bize dertlerini anlatamadıklarını ya da anlatabilseler de dinlenmediklerini söylüyor. Bu kadar baskı bir noktada patlar. Duyulmayan her ses ileride daha şiddetli ortaya çıkar. Bir ülkede hükümetin, devlet yetkililerinin halkın sesine kulak vermesi lazım, onlardan korkmaması lazım. Bu iktidar halkı korkutmak istiyor. Korksun konuşamasın, bir şey talep edemesin istiyor. AKP iktidarının şu ana kadar üstünü kapattığı her konu sandıkta onların karşısına çıkacak. Halktan kaçamazlar. Kimse kaçamamıştır. Bu iktidar da halktan kaçamayacak. Çünkü sadece bir ekonomik kriz yaşamıyoruz, toplumda derin bir kriz var. Tüm bu işsizlik, yoksulluk, sosyal çöküş tek adam rejimiyle başladı. Tek adam rejimi denetimsizliği beraberinde getirdi. Kuvvetler ayrılığı ortadan kalktı. Kontrol mekanizmasını yok etti. Eskiden bir konu olduğu zaman bunu işini bilen insanlar tartışır, bir karar alınırdı. Şu an kararları tek bir kişi ya da o tek kişinin atadığı kişi alıyor. Sonra hesap vermiyor. 'Ben yaptım oldu' diyor. Ama olmuyor. Yapamadılar. Hala da yapamıyorlar. Artık bu düzenin değişmesi lazım."

"BELEDİYE BAŞKANI TRANSFER EDEREK GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Çağatay Güç, iktidarın gündem değiştirmeye çalıştığını, tüm sorunların üstünü kapatmak için belediyeler üzerinde baskı kurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Korkutarak, kandırarak rozet taktıkları kaygan belediye başkanlarıyla halkın iradesini de kazanabileceklerini zannediyorlar. Hizmet gelecek diye insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar niye gelmedi o zaman? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'ye geçeli 1 yıl oldu. Ne yaptılar, Aydın'da bir değişiklik var mı? Devletin kendisinde belediyelere para aktaracak kaynak yok ki. Şu fon krizinde insanlara dağıtmak için zorla 75 milyar TL topladılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 200 milyar TL. Göreceksiniz, elle tutulur hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü niyetleri halk için bir şey yapmak değil. Düşündükleri tek konu kendi adamlarının, kendi ailelerinin zenginleşmesi."

TASLAK: "YAKINDA TOPRAĞINI EKECEK KİMSE KALMAYACAK"

Dikili Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Taslak da üreticilerin dertlerini anlatmakta zorluk yaşadıklarını ve çiftçilik mesleğini sürdürecek insan kalmayacağını söyledi. Taslak, "Derdimiz çok ama anlatamıyoruz. Anlatmak isteyen arkadaşlarımız da çeşitli baskılarla karşı karşıya kalıyor. Şu an vatandaşın sesini duyurmakta sıkıntı yaşıyoruz. Zeytin üreticisi bitmiş durumda. Şu an 10 TL'ye, 20 TL'ye 1 kilo yağlık zeytin satılıyor. Bu üretici bir yıl boyunca bu ağacın bakımını yapıyor. İlaç, gübre, mazot ve emek harcıyor. 1 yılın sonunda ellerine geçen para bütün yılın masrafını çıkartmıyor. Böyle giderse insanlar depolarındaki yağları bile döker. Artık herkes tarımdan kaçıyor, gençler başka mesleklere yöneliyor. Yılların çiftçileri ise toprağını satıp borç ödeme derdine düşmüş durumda. Dikili'de bu odaya kayıtlı 7 bin çiftçi vardı. Yeni bir güncelleme yaptık ve sayı 2 bin 200'e düşmüş durumda. Yakında toprağını ekecek kimse kalmayacak" diye konuştu.