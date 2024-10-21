Dilan Polat ve Kardeşi Adli Kontrol İçin Sevk Edildi

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Bu kez de basına sataştı

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - "Kara para aklama" davasında yargılanan ve haklarında "hayasızca hareketler" gerekçesiyle soruşturma açılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davası kapsamında bir süre tutuklu yargılanan ve iki ay önce tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğan hakkında, geçen günlerde Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında sahnedeki davranışları nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınıp Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Gözaltı haberi üzerine, Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da adliyeye geldi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında adli kontrol talebi

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.