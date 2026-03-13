Dilburan Dergisi İkinci Sayısıyla Yayında

Sinop merkezli üç aylık edebiyat ve kültür dergisi "Dilburan" ikinci sayısıyla raflarda yerini aldı.

Yayın yönetmenliğini Ahmet Şimşek'in üstlendiği derginin yayın kurulunda, edebiyat dünyasından Hüseyin Akın, Erol Erdoğan, İsmihan Şimşek, Ahmet Şimşek ve Osman Öztürk yer alıyor.

Osman Öztürk'ün sahibi ve yazı işleri müdürü olduğu derginin yeni sayısının sunuş yazısında, "Dergilerin en önemli işlevinin birer 'okul' olmak olduğuna inanıyoruz. Geleceğin yazın dünyasına, Dilburan tedrisinden geçmiş yazarlar kazandırmak bizleri ziyadesiyle bahtiyar edecektir." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, ilk sayının ardından "Dilburan Sinop Buluşması"nın gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dilburan buluşmalarını sürdürmeyi amaçlıyoruz. İkinci buluşmamızı Durağan'da gerçekleştireceğiz. Bu buluşmanın ayrıntılarını sonraki sayımızda paylaşacağız. Gayemiz yalnızca bir dergi çıkarmak değil, derginin etrafında oluşan çevreyle birlikte özellikle Sinop ve ilçelerinin kültür iklimini diri tutmak ve harlamaktır."

Derginin ikinci sayısında Alper Gencer, Bünyamin K., Gökhan Akçiçek, Nazım Payam, Tuna Kuzucan, Kaan Eminoğlu, Uğur Saraç, Süleyman Unutmaz, Sinan Davulcu, Can Acer, Eray Sarıçam ve Hüseyin Akın'ın şiirleri okurla buluştu.

Akın "Kibrin İnsanda Dijitalleşmesi ya da Kodlanmış Kötülük", Erol Erdoğan "Mekan-Hafıza İlişkisi ve Kızıloğlanlı Olma Hikayem", Nazım Maviş "Milletin Bağımsızlık İradesinin Temsili Olarak Meclis Başkanı Sinop Mebusu Şerif Bey", İsmihan Şimşek "Bir Kimlik Beyanı Olarak Köy Mezarlığına Gömülmek", Mukadder Gemici "Bir An, O An...", Osman Öztürk "Bir Köyün Kadrajından Ata Sporu ve Yerel Efsaneler", Volkan Karagülle "Eski Sinop Yolundan Kış Manzaraları", Sibel Atagün "Oyunu Bozamayanların Kahramanı: Tatar Ramazan", Sahra Şahin "Doğu-Batı Arasında Bitmeyen Yön Arayışı ve 'Kendince Olmak' Meselesi", Arzu Tatlı "Yollar", Ahmet Şimşek "Bir Tütün Hikayesi-2", Yasemin Barlak "Bir Medeniyetin Sessiz Tanığı: Sinop" ve Berrin Yüksel de "Hank Kang Okumak Biraz da Duvara Çarpmak Değil midir?" başlıklı yazılara imza attı.