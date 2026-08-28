Dilek Kaya İmamoğlu, TRT'den canlı yayın çağrısını yineledi: "Tüm Türkiye Silivri'de yaşananlara şahit olsun" - Son Dakika
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Dilek Kaya İmamoğlu, TRT'den canlı yayın çağrısını yineledi: "Tüm Türkiye Silivri'de yaşananlara şahit olsun"

Dilek Kaya İmamoğlu, TRT\'den canlı yayın çağrısını yineledi: "Tüm Türkiye Silivri\'de yaşananlara şahit olsun"
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Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, davaların TRT'de canlı yayınlanması çağrısını yineleyerek 'Madem bu davalar millet adına görülüyor, milletten saklanmasın' dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, davaların TRT'de canlı yayınlanması çağrısını yineledi. İmamoğlu, "Madem bu davalar millet adına görülüyor, o halde milletten saklanmasın. Tüm Türkiye Silivri'de yaşananlara şahit olsun" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, davaların TRT'de canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart 2025'ten beri alnımız ak, başımız dik, aynı çağrıyı yapıyoruz: Davalar TRT'de canlı yayınlansın. 86 milyon izlesin, görsün ve kendi vicdanıyla karar versin.

Hatta 9 Mart'tan bu yana görülen tüm davalar, SEGBİS kayıtlarıyla birlikte yayınlansın, hiçbir şey kapalı kapılar ardında, hiçbir gerçek karanlıkta kalmasın.

Madem bu davalar millet adına görülüyor, o halde milletten saklanmasın. Tüm Türkiye Silivri'de yaşananlara şahit olsun. Gerçekler 86 milyonun gözü önünde ortaya çıksın."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Türkiye, Güncel, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek Kaya İmamoğlu, TRT'den canlı yayın çağrısını yineledi: 'Tüm Türkiye Silivri'de yaşananlara şahit olsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilek Kaya İmamoğlu, TRT'den canlı yayın çağrısını yineledi: "Tüm Türkiye Silivri'de yaşananlara şahit olsun" - Son Dakika
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