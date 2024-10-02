Yüklü miktarda parayla yakalandı pişkin pişkin gülmesi şaşırttı - Son Dakika
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Yüklü miktarda parayla yakalandı pişkin pişkin gülmesi şaşırttı

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Hatay'da zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimlerde, dilencilik yapan şahsın üzerinde toplam 12 bin 980 lira para ele geçirildi. O.K. isimli adam hakkında idari işlem yapılırken fotoğrafa yansıyan pişkin ifadesi gülümsemesi pes dedirtti.

02.10.2024 12:59  Güncelleme: 14:36
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Hatay'da yapılan denetimlerde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 50 yaşındaki O.K. adlı dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira para çıktı.

Zabıta ekipleri merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde rutin devriye sırasında O.K.'nın dilendiğini tespit etti. Duygu sömürüsü yaparak para toplayan O.K., yakalanıp üzerinde arama yapıldı. Aramada toplam 12 bin 980 lira çıktı. Ekipler paraya el koyarken O.K. hakkında idari işlem yapıldı. Paralarla birlikte fotoğrafı çekilen şahsın gülümsemesi 'pes' dedirtti.

YETKİLİLER, VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

Şahsın üzerinden çıkan para kamuya aktarılmak üzere el konulurken yetkililer, kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularını sömürerek kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Yüklü miktarda parayla yakalandı pişkin pişkin gülmesi şaşırttı
Yüklü miktarda parayla yakalandı pişkin pişkin gülmesi şaşırttı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antakya, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Zabıta, Hukuk, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüklü miktarda parayla yakalandı pişkin pişkin gülmesi şaşırttı - Son Dakika

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