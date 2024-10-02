Yüklü miktarda parayla yakalandı pişkin pişkin gülmesi şaşırttı

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Hizbullah\'ın kritik isimlerinden biri daha öldürüldü

Hatay'da yapılan denetimlerde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 50 yaşındaki O.K. adlı dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira para çıktı.

Zabıta ekipleri merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde rutin devriye sırasında O.K.'nın dilendiğini tespit etti. Duygu sömürüsü yaparak para toplayan O.K., yakalanıp üzerinde arama yapıldı. Aramada toplam 12 bin 980 lira çıktı. Ekipler paraya el koyarken O.K. hakkında idari işlem yapıldı. Paralarla birlikte fotoğrafı çekilen şahsın gülümsemesi 'pes' dedirtti.

YETKİLİLER, VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

Şahsın üzerinden çıkan para kamuya aktarılmak üzere el konulurken yetkililer, kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularını sömürerek kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.