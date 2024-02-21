Dilovası'nda devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Dilovası'nda devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Dilovası\'nda devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Müfik A. idaresindeki tır kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı ve devrildi. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı ve araç geçişleri kontrollü sağlandı.

21.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:03
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Müfik A. idaresindeki 45 AHK 249 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikameti Mermerciler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Savrulan araç, karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre aksadığı bağlantı yolunda araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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