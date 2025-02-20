Din Görevlileri Akyurt'ta Toplandı

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Ankara Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Akyurt ilçesinde din görevlileriyle bir araya geldi.

Bilali Habeşi Camisi'ndeki programda, Ankara'da gençlik hizmetlerinin önemi, yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.

Akyurt İlçe Müftüsü Adem Yıldız, yaklaşan ramazan ayı ile ilgili talimatları din görevlilerine aktardı, gündemdeki konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantı, din görevlilerinin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.