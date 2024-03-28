Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, imitasyon ürünleri kullanmanın caiz olmadığını bildirdi. Aydın, sigortalatma konusunda da "Konusu haram olan bir şeyi sigortalamak caiz değildir. Örneğin, domuz çiftliğini sigortalatmak gibi, şarap fabrikasının sigortalanması gibi." açıklamasında bulundu.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, Diyanet TV'nin "Diyanet'e Soralım" programında yayına bağlanan izleyicilerin sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak oruçla ilgili soruların yöneltildiği yayında, izleyicilerden "İmitasyon ürün satmak caiz mi", "Tarım sigortası yaptırmak caiz mi" soruları da geldi.
"ÇAKMA ÜRÜN KUL HAKKINA GİRER"
Fatih Mehmet Aydın, "İmitasyon ürün satmak caiz mi?" sorusu üzerine şu açıklamada bulundu:
"Üreten firmanın milli ya da yabancı firma olma ihtimali olabilir. Firma sahibi Müslüman ya da gayrimüslim olabilir. Bu firmaların izin vermediği bir malı imitasyon olarak üretmek, satmak, satın almak, caiz değildir. Bu, kul hakkıdır. Bir bakıma da kamu hakkıdır."
"MÜMKÜN MERTEBE ALTERNATİF SİGORTA KURUMLARINA YAPTIRIRLARSA GÖNÜLLERİ FERAH OLUR"
"Tarım sigortası yaptırmak caiz mi?" sorusunu Aydın, şöyle yanıtladı:
"Konusu haram olmayan her türlü sigorta, Din İşleri Yüksek Kurulu'muzun kararına göre caizdir. Önemli olan sigortanın konusunun haram olmamasıdır. Örneğin, domuz çiftliğini sigortalatmak gibi, şarap fabrikasını sigortalanması gibi. Konusu haram olan bir şeyi sigortalamak caiz değildir. Bunun dışında ister isteğe bağlı, ister zorunlu olsun. Araç, iş yeri, deprem, tarım, sağlık bütün bu sigortaların hepsi Din İşleri Yüksek Kurulumuzun kararına göre caizdir. Mümkün mertebe alternatif sigorta kurumlarına yaptırırlarsa daha iyi olur. Gönülleri ferah olur."
Son Dakika › Güncel › Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili: İmitasyon ürün kullanmak ve haram konuları sigortalatmak caiz değildir - Son Dakika
Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 21 milyon 507 bin 744 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 2 ayda 16 ülkeye 4 bin 436 ton su ürünü satıldığını belirtti. En fazla ihracatın Rusya Federasyonu'na yapıldığı ve Trabzon'un ihracatının yüzde 22 arttığı ifade edildi.
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Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin 7 farklı suçtan toplamda 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Güneş, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat, Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir yere geldiğini ve sağlıkta rakip ülkelerden önde olduğunu belirtti. Türkiye, diş tedavisi, saç ekimi ve estetik uygulamaların yanı sıra kanser tedavisi, organ nakli gibi büyük ameliyatlar için de tercih edilen bir destinasyon haline gelmiştir. Türkiye'nin sağlık turizmi hedefini yakaladığı ve çıtayı yükseltmeye başladığı ifade edilmektedir. Ülkede bulunan kamu hastanelerinin yabancı hastalar tarafından tercih edildiği ve Türkiye'nin 160 ülkeye hitap ettiği vurgulanmaktadır. Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı, rakipleri tarafından tedirginlik yaratmaktadır. Ayrıca, Türkiye'ye sağlık turizmi için hasta gönderen ülkelerin de altyapıya yatırım yapmaya başladığı ve merdiven altı kuruluşlarla mücadele edilmesinin önemine dikkat çekilmektedir.
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık, traktör ve ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen Mengen Belediyesinin itfaiye aracından tazyikli su çıkmasını sağlayan hortum pompasının çalışmaması ise vatandaşların tepkisine neden oldu.
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