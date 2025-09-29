Hatayda'da bir kule vinç, patlatılan dinamit nedeniyle inşaat halindeki binanın üzerine devrilirken; o anlar, cep telefonu kamerasiıyla görüntülendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut şantiyesinde iddiaya göre; bölgede temel açma çalışmaları sırasında dinamit patlatıldı.
Bu sırada şantiyede bulunan kule vinç, sarsılarak yanındaki inşaat halindeki binanın üzerine düştü. Yaşanan olay nedeniyle havada toz bulutu oluşurken; vincin düşüş anı, şantiyedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Dinamit Patladı, Kule Vinç Devrildi - Son Dakika
