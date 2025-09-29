Dinamit Patladı, Kule Vinç Devrildi - Son Dakika
Dinamit Patladı, Kule Vinç Devrildi

Dinamit Patladı, Kule Vinç Devrildi
29.09.2025 18:19
Dinamit Patladı, Kule Vinç Devrildi
Hatay'da inşaat alanında dinamit patlatılması sonucu kule vinç binanın üzerine devrildi.

Hatayda'da bir kule vinç, patlatılan dinamit nedeniyle inşaat halindeki binanın üzerine devrilirken; o anlar, cep telefonu kamerasiıyla görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut şantiyesinde iddiaya göre; bölgede temel açma çalışmaları sırasında dinamit patlatıldı.

PATLATILAN DİNAMİT SONRASI KULE VİNÇ DEVRİLDİ

Bu sırada şantiyede bulunan kule vinç, sarsılarak yanındaki inşaat halindeki binanın üzerine düştü. Yaşanan olay nedeniyle havada toz bulutu oluşurken; vincin düşüş anı, şantiyedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, İskenderun, İnşaat, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinamit Patladı, Kule Vinç Devrildi - Son Dakika

