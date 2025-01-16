Dini Siyonizm Partisi'nden Koşullu Onay - Son Dakika
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Dini Siyonizm Partisi'nden Koşullu Onay

Smotrich liderliğindeki parti, Gazze'deki ateşkes ve esir takası için koşullu yeşil ışık yaktı.

16.01.2025 15:16
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "koşullu" yeşil ışık yaktı.

Anlaşmanın onaylanması durumunda hükümetten çekilme ihtimali gündeme gelen Dini Siyonizm Partisinden yapılan açıklamada, partinin, "esirlerin geri dönmesini arzulamakla birlikte anlaşmaya şiddetle karşı çıkan tavrının sürdüğü" kaydedildi.

Parti lideri Smotrich'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiği, " Hamas'ı yok etmek için savaşa geri dönme ve kaçırılanların dönmesini sağlama" taleplerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, anlaşmanın ilk aşaması için "koşullu" yeşil ışık yakıldı.

Açıklamada, partinin hükümet ve koalisyonda kalması için anlaşmanın ilk aşamasından sonra "kararlılık" ve "zafer" kavramlarının yeniden göz önünde bulundurularak "hareket edilmesi" şartı öne sürüldü.

Netanyahu'nun Smotrich'ten güvence beklediği yorumları yapılmıştı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

İsrail, Hamas'ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp sabah toplanması beklenen kabinenin onay toplantısını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya bağlı olduğunu duyurmuştu.

İsrail basınında, Netanyahu'nun Smotrich'in hükümetten çekilmeyeceğine dair güvence alana kadar anlaşmayı onaylamayı ertelediği yorumları yapılmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, kabine toplantısının ertelenmesinin Smotrich başkanlığındaki Dini Siyonizm Partisini hükümetten çekilmemeye ikna etme girişimi olduğu dile getirilmişti.

Kanal 12 televizyonunun İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde de anlaşmanın oylanacağı "güvenlik kabinesi" toplantısının aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in muhalefeti nedeniyle gergin geçmesinin beklendiği aktarılmıştı.

Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisinin Meclis (Knesset) üyeleri daha önce, anlaşma nedeniyle sık sık hükümetten çekilme tehditlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dini Siyonizm Partisi'nden Koşullu Onay - Son Dakika

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