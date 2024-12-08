Diplomatlık Kariyerini Kedilere Adadı

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Ukrayna'nın Amman Büyükelçiliğinde diplomat olarak çalışmak üzere Ürdün'e gelen 36 yaşındaki Olga Korobchuk, burada hayvanların, özellikle sokak kedilerinin zor koşullardan ve ilgi eksikliğinden muzdarip olduğunu hissetmesi üzerine diplomatik kariyerini onların bakımı için feda etti.

Eski Ukraynalı diplomat Korobchuk, AA muhabirine, birçok akranının hayalini kurduğu diplomatlık kariyerini, hayvan bakımı gibi insani bir amaç uğruna bırakmasına neden olan hikayesini anlattı.

Ukraynaca ana dilinin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Fransızcayı da akıcı konuşabilen Korobchuk, 2018 yılında Ukrayna'nın Amman Büyükelçiliğinde üçüncü katip olarak çalışmak üzere Ürdün'e geldiğini ve burada kaldığı süre boyunca sokak kedilerine yardım etmeye başladığını söyledi.

Korobchuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Ürdün'de sokaklarda her zaman onlarca kedi bulabileceğinizi fark ettim ve hepsini toplayıp eve götürmek imkansız, çünkü burada sahiplenme hiç yok ve kurtarılan kedilerin neredeyse tamamı onları kurtaran kişinin üzerine kalıyor. Bu yüzden sokak kedilerinin en azından sağlıklarını iyileştirmeye ve daha fazla sokak kedisinin doğmasını engellemeye odaklanmaya başladım ancak hala sağlık sorunları veya yaşları nedeniyle sokağa dönemeyen çok sayıda kedi var ve böylece bu kadar çok sayıda kediyi topladım."

Büyükelçilikteki diplomatik görevi sona erdiği için 2022 yılında ülkesi Ukrayna'ya dönmesi gerektiğini aktaran Korobchuk, "O zaman geldiğinde yaklaşık 60'a ulaşan kedilerim için sahiplenici bulamadım ve onların Ukrayna'ya transferini ayarlamaya başladım ancak ben dönmeden birkaç ay önce savaş başladı." dedi.

Korobchuk, daha sonra savaş nedeniyle direkt uçuşların iptal edilmesi ve onlarla başka ülkeler üzerinden seyahat etmenin maliyetinin ulaşım masrafları hariç sadece evraklar için 20 bin Ürdün dinar (yaklaşık 28 bin dolar) gibi kendisinin karşılayamayacağı meblağa ulaşması dolayısıyla kedileri Ukrayna'ya götüremediğini ve onlarla Ürdün'de işsiz ve yersiz sıkışıp kaldığını dile getirdi.

Ukraynalı diplomat, yerel ve uluslararası kuruluşlara yazı yazdığını ancak kimsenin kendisine yardımcı olamadığını, bu yüzden bir noktada böyle bir organizasyonu kendisinin kurması ve 2022'de sistematik bir çözüm araması gerektiğini fark ettiğini söyledi.

Çözümün, gelecekte bu ülkedeki hayvanlar için daha iyi bir ortam yaratmak ve hayatlarının kalitesini iyileştirmek için Ürdünlüler arasında hayvan refahı hakkında eğitim ve farkındalık oluşturmak, kedileri ve sokak köpeklerini sterilize etmek ve aşılamak, sayılarının artmasının yavaşlatılması ve Ürdün'den çıkarılarak yurt dışında sahiplenilmeleri için sergilemenin yollarını aramak dahil olmak üzere birkaç bileşenden oluşması gerektiği sonucuna vardığını aktaran Korobchuk, kedilerin bir kısmının Avrupalı aileler tarafından sahiplenilmesini sağlayabileceğini ancak bunun da yeterli olmadığını ifade etti.

Korobchuk şunları kaydetti:

"100'den fazla kediyle ilgileniyorum ancak bunların hepsini bir yerde tutamadığım için bir kısmı bazı dostlarımın yanında. Ben Ürdünlü değilim, kendime ait bir yerim de yok dolayısıyla dostlarımın yardımına ihtiyacım var. Elçilikte çalışırken, kendim ve kedim için bir daire kiralamıştım, işimden ayrıldığım için dostlarımın misafirperverliğinden istifade ediyorum, kendime özel evim yok dolayısıyla kedilerim için de bir yerim yok"

Kedileri gruplara ayırdığını başka kişilerden de kedileri için geçici bir yer temin etmelerini istediğini aktaran Ukraynalı eski diplomat, "Kediler, evcil, zeki ve sahibinin talimatlarına bağlı hayvanlar, güvendiklerinde severler, bir kediyi sahiplenmek isteyen kişinin onların ihtiyacı olan şeyleri bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Korobchuk, elinde zor şartlara maruz kalmış olan sokak kedileri olduğunu bazılarının kör, işitmeyen ve bazılarının da felç durumda olduğunu kaydetti.

Kedilere gösterdiği ilgi ve yapılacak masraflara ilişkin ise Korobchuk "Bir kedinin, aylık yaklaşık 16 dolar masrafı var. Mesele maddiyatla ilgili değil, ihtiyaç duyulan şey merhamet ve şefkat, ben şu ana dek kendi cebimden ve dostların maddi desteklerinden harcama yapıyorum." ifadeleri kullandı.