Diş Hekimi Ceviz Fidanı Dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diş Hekimi Ceviz Fidanı Dikti

Diş Hekimi Ceviz Fidanı Dikti
09.06.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Faruk Aslan, Van'da 2 bin ceviz fidanı dikip 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

İSTANBUL'da diş hekimi olarak görev yapan Ömer Faruk Aslan, tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla doğup büyüdüğü Van'ın Erciş ilçesi Yağlık Mahallesi'nde 2 bin ceviz fidanı dikti. Aslan, devlet desteklerinden de yararlanıp fidan sayısını 10 bine çıkarmayı hedeflediğini belirterek, "Hem üretime katkı sunmayı hem de bölge halkına örnek olmayı hedefliyoruz" dedi.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yağlık Mahallesi'nde doğan ve 10 yıldır İstanbul'da diş hekimi olarak görev yapan Ömer Faruk Aslan, ailesine ait araziyi değerlendirerek, memleketine ceviz bahçesi kurdu. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alana 2 bin ceviz fidanı diken Aslan, sulama ihtiyacını karşılamak için arazide sondaj çalışması da yaptırarak su çıkardı. İstanbul'da kendi kliniğini işleten Aslan, amacının hem köyüne yatırım yapmak hem de kırsalda üretimi teşvik etmek olduğunu belirtti.

'BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'

Köyle bağını hiçbir zaman koparmadığını belirten Ömer Faruk Aslan, "Erciş'ten bağımın kopmaması için burada bulunan arazimizi değerlendirmek istedik. Öncelikle araziyi düzenledik ve bir ev inşa ettik. Daha sonra 2 bin adet ceviz fidanı diktik. Bu bölge ceviz yetiştiriciliği açısından oldukça verimli. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz fidan sayısını 10 bine çıkarmak. Diktiğimiz fidanların bölgemize ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz. Devletimizin çiftçilere yönelik çok güzel destek projeleri bulunuyor. Köye dönüş projeleri kapsamında sağlanan desteklerden yararlanarak yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz. Böylece hem üretime katkı sunmayı hem de bölge halkına örnek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diş Hekimi Ceviz Fidanı Dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor

13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:30:00. #7.12#
SON DAKİKA: Diş Hekimi Ceviz Fidanı Dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.