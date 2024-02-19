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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, çeşitli resmi temaslarda bulundu.

Yıldız, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Arap Devletleri Bölgesel Bürosu Direktörü Abdallah Al Dardari ile çalışma yemeğinde bir araya geldik. UNDP ve Türkiye'nin gündeminde yer alan bölgesel konuları ele aldık." ifadesine yer verdi.

Bakan Yardımcısı Yıldız, X'ten yaptığı bir diğer paylaşımda, Türkiye'nin 2023'te yeniden UNESCO Dünya Miras Komitesi (DMK) üyeliğine seçilmesi çerçevesinde, DMK 46. Oturumu öncesinde ilgili bakanlıklardan ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımlarıyla eşgüdüm toplantısı düzenlendiğini ve Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına ve uluslararası tanıtımına yönelik projelerin görüşüldüğünü belirtti.

Yıldız, yaptığı başka bir paylaşımda da şunları kaydetti:

"Libya Yüksek Devlet Konseyi uhdesinde ihdas edilen Türkiye Dostluk Komitesi heyetini, ülkemize gerçekleştirdikleri ilk ziyaret vesilesiyle ağırladık. Komite'nin değerli üyeleriyle ikili ilişkilerimizi ele aldık. TBMM Türkiye-Libya Dostluk Grubu ile söz konusu Libya Komitesi arasında gerçekleştirilecek temasların, Libya ile kardeşlik ilişkilerimizin parlamenter diplomasi alanında da güçlenerek gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."