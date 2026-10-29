Dışişleri Bakanı Fidan, 29 Ekim'de güçlü Türkiye için çalışacaklarını söyledi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, 29 Ekim'de güçlü Türkiye için çalışacaklarını söyledi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla NSosyal'den kutlama mesajı yayımladı. Fidan, aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarını andı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhuriyetimizin yeni yaşında aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Fidan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin yeni yaşında aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve Cumhuriyetimize emek verenleri rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA
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