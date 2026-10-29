Dışişleri Bakanı Fidan, 29 Ekim'de güçlü Türkiye için çalışacaklarını söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhuriyetimizin yeni yaşında aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Fidan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin yeni yaşında aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve Cumhuriyetimize emek verenleri rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."