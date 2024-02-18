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- Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi

MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle bulunduğu Almanya'da temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Münih'te yerleşik STK'lardan yaklaşık altmış temsilci katıldı.