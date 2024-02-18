Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Münih Başkonsolosluğunda gerçekleşen toplantıya, Münih'te yerleşik STK'lardan yaklaşık altmış temsilci katıldı.

18.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:08
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi

MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle bulunduğu Almanya'da temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Münih'te yerleşik STK'lardan yaklaşık altmış temsilci katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya\'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Almanya, Türkiye, Münih, Sivil Toplum, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

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