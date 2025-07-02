Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Meşhedani, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmüştü.