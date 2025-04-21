Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildiDışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildiDışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü...

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir" Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşme...

21.04.2025 19:43
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan:

" Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir"

CEZAYİR - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, kabulün ardından basın açıklaması yaptı. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini ifade eden Fidan, "İnşallah Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun'u bu yıl içerisinde yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı için Türkiye'de ağırlama imkanımız olacak ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un liderliğinde Cezayir'in önemli bir ekonomik gelişme kaydettiğini görüyoruz. Keza Cezayir'in uluslararası meselelere ilişkin görüşleri ve izlediği siyaset büyük oranda önem taşıyor" dedi.

Cezayir'in sahip olduğu kapasite ve imkanlarla bölgede istikrarın garantilerinden biri haline geldiğini vurgulayan Fidan, "Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici üyesi olarak sergilediği performansı da memnuniyetle izliyoruz. Bölgemizin önceliklerinin ve sorunlarının Cezayir tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemine başarıyla taşındığını görmekteyiz" dedi.

"Türkiye, her zaman Cezayir için güvenilir bir dost olacaktır"

Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğine dikkat çeken Fidan, "Liderlerimizin ortaya koyduğu ülkelerimiz arasındaki en önemli bağ karşılıklı güvendir. Biz her konuda Cezayir'e güveniyoruz. Türkiye de her zaman Cezayir için güvenilir bir dost olacaktır. Bugün değerli kardeşim, meslektaşım Dışişleri Bakanı Sayın Ahmed Attaf ile yaptığımız görüşmelerde ve Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun tarafından kabulümde aynı güçlü iradenin Cezayir tarafında da bulunduğunu büyük memnuniyetle gördüm. Sayın Attaf ile bu sabah gerçekleştirdiğimiz Ortak Planlama Grubu toplantısında, farklı kurumlarımızın katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atabileceğimiz adımları görüştük. Toplam ticaret hacmimizi en kısa süre içinde 10 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz. Cezayir'de bulunan yaklaşık bin 400 Türk firması ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktadır. İnşallah tercihli ticaret ve yatırımların karşılıklı teşviki gibi konularda imzalayacağımız anlaşmalarla ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirme imkanımız olacak. Cezayir enerji güvenliği açısından da önemli ortaklarımızdan biridir. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Keza savunma sanayii alanında da işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu konularda ortak projelere imza atabileceğimizi düşünüyoruz. Cezayir'i ziyaretim vesilesiyle dün Oran Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını gerçekleştirdim. Başkonsolosluğumuz inşallah vatandaşlarımıza ve Cezayirli kardeşlerimize en iyi şekilde hizmet verecek" dedi.

"Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir"

Türkiye ve Cezayir'in bölgesel konulardaki istişarelerini yoğunlaştırmayı ve ortak politikalar geliştirmeyi amaçladığını kaydeden Fidan, "Bugünkü görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı da ele aldık. Şu anki en önemli gündemimiz insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir. Türkiye kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir. Cezayirli kardeşlerimize de Filistin davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konudaki işbirliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Uluslararası platformlarda Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya inşallah devam edeceğiz" dedi.

Fidan, "Görüşmelerimizde diğer uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulduk. Libya'da kalıcı barış ve istikrar için tüm tarafları samimi ve işleyen bir diyalog geliştirmeye teşvik ediyoruz. Sahel bölgesinde terörizm ve aşırıcılık gibi meselelerin kökeninde yatan sorunların çözülmesi için beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Cezayir'in bölgesel meselelerin suhuletle çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını da ayrıca destekliyoruz. Ziyaretimin Türkiye Cezayir ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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