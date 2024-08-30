Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, Gazze'deki vahşeti Batı Şeria'ya da taşıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik vahşetin artık Batı Şeria'ya da yayıldığını belirtti. Fidan, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
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30.08.2024 15:48:48. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, Gazze'deki vahşeti Batı Şeria'ya da taşıyor - Son Dakika
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