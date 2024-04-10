Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze\'deki insani kriz ve bölgesel güvenlik konularını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede; Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.
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