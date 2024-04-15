Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı

Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.